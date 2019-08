Ariano, la Ztl piace ai cittadini, meno ai commercianti Partito il dispositivo dell'estate in città

Caso Ztl. Da un lato la ferma volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza di restituire ordine e decoro al centro storico, attraverso il nuovo dispositivo al traffico, supportato dalla piena condivisione dei cittadini, con tutte le eventuali modifiche necessarie al vaglio dell'assessore Vito De Luca, dall’altro le rimostranze dei commercianti, che lamentano incassi in calo e chiedono correttivi, tra cui un doppio senso di marcia da Piazza Duomo a via Mancini, la presenza di un vigile di piazza a piedi non repressivo o se ciò non fosse possibile, l’inversione del senso di marcia lungo viale Tigli, in modo da permettere l’accesso al parcheggio Calvario, attualmente consentito solo dal versante Valle, incrocio via Adinolfi.

La gente è soddisfatta: "Bisogna andare avanti, la Ztl funziona in ogni città, si trovi il giusto equilibrio, noi vogliamo strade libere e ordinate. Apprezziamo la scelta dell'amministrazione comunale, c'è bisogno della massima collaborazione da parte tutti. Così è davvero bella Ariano. Non accadeva dai tempi dell'amministrazione Covotta, un sindaco che amava la piazza libera.

Primi commenti anche da parte dei turisti ed emigranti: "E' bello passeggiare con bambini, carrozzine e i nostri amici a quattro zampe in libertà, senza la preoccupazione di essere travolti dalle auto. Abbellite con ornamenti, piante e tavolini la piazza come anni fa e sarà davvero un bel salotto. Lasciamo le auto, è più bello passeggiare a piedi e goderci la città."

In ogni caso sono stati più i giovani della movida, di cui spesso si parla male, a rispettare l’ordinanza che gli automobilisti nelle ore precedenti incuranti della segnaletica.