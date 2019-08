VIDEO/"Prima o poi mi verrete a prendere con l'ambulanza" Appello urgente al Comune da Vico II Vitale ad Ariano Irpino

"Sono caduta più di una volta negli anni, mi sono infortunata e non ho mai denunciato il Comune per i danni subiti. Dovreste solo ringraziarmi, oggi." A parlare è Carmela La Luna. Siamo nel Vico II Vitale, pieno centro storico ad Ariano Irpino. Uno dei vicoli più famosi e trafficati, dove un tempo vi era la cantina di "tacc e pont". Noto anche come il vicolo del fiori. Bello, caratteristico, ricco di storia e tradizioni, ma ad alto rischio per i residenti. Se ne servono in tanti per passare da via Guardia e via Vitale, ma con tutti i rischi e pericoli. "Lo abbiamo reso bello noi negli anni, con i nostri interventi - ci dice Albino Grasso - ma allo stato attuale vi è una seria situazione di pericolo e riguarda il piano calpestabile, la strada, la pavimentazione, chiamatela come volete. Si sono portati via da qui persino le pietre storiche a terra. Il rischio di cadere e farsi male come è già accaduto è sempre dietro l'angolo. Rivolgo un appello al giovane sindaco Enrico Franza, animato da tanta passione e buona volontà, affinchè possa farsi un giro qui per verificare di persona questa grave situazione. Facciamo qualcosa, prima che sia troppo tardi."