Ariano, città sconvolta per la scomparsa di Generoso Colangelo Se ne va un simbolo di via Roma e della Basilica Cattedrale

Se n'è andato in punta di piedi, nel cuore dell'estate, inaspettatamente, lasciando un grande vuoto. Generoso di nome e di fatto, da alcuni anni diacono permanente nella diocesi di Ariano- Lacedonia, molto stimato dal Vescovo Sergio Melillo, persona eccezionale, dalle grandi doti umane, un simbolo di via Roma, non è riuscito a superare un delicato intervento chirurgico e il suo cuore ha cessato di battere in ospedale a Pompei all'età di 60 anni.

Apprezzato impiegato in banca, preciso e cordiale con tutti, appartenente da anni alla grande famiglia dei pallottini e successivamente impegnato come diacono permanente nella Basilica Cattedrale a lui tanta cara.

Da Ostia, dalla parrocchia Regina Pacis il cordoglio di don Renato Pucci: "Sto pregando molto per Generoso e la sua meravigliosa famiglia. E' una tristissima notizia."

"Sei stato, e resterai, l'amico di sempre, l'amico di una vita, insieme abbiamo condiviso sia i momenti belli che quelli tristi - dice di lui, Sergio Formato - mi mancherai, mi mancherà la tua saggezza e la tua innata simpatia. Addio amico mio, la terra ti sia lieve

E poi Candido Iacobacci: "Ciao amico mio. Te ne sei andato in punta di piedi. Hai lasciato in me un profondo dolore. Riposa in pace Generoso."

"Di colpo mi sono tornati nella mente le estati spensierate dei campeggi e le risate - scrive Patrizia Savino - sei tra le braccia del Signore e continuerai a guidare la tua splendida famiglia."

Lascia la moglie Fabiola Maresca, i figli Cristiano, Benedetta, Cecilia e Davide, il fratello Niclo, la sorella Rosa. La salma giungerà da Pompe, oggi, sabato 3 agosto alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale, dove verrà celebrato il rito funebre.

