Boom di abbonamenti per il parcheggio a raso ad Ariano La soddisfazione dell'assessore Vito De Luca

Boom di abbonamenti per il parcheggio a raso ad Ariano Irpino, dopo la proposta dell'assessore Vito De Luca, unica nel suo genere in città, di riduzione del costo per il mese di agosto da 35 a 20 euro e 10 euro per i giovani.

In due giorni sono stati rilasciati abbonamenti pari a quelli stipulati da gennaio ad oggi. "La nostra amministrazione continua ad essere al fianco dei cittadini. Dopo il successo riscosso con la Ztl, un altro importante traguardo."

De Luca anche questa sera ha scelto di passeggiare tra la gente, lungo il corso per constatare di persona la situazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, nell'ottica di una fattiva collaborazione e sinergia tra amministrazione comunale, commercianti e cittadini.

Un episodio spiacevole, che si spera non capiti più, si è verificato invece poco prima delle 22.00, quando da un'attività commerciale della piazza, c'è chi si è presso la briga di recarsi all'imbocco di via Roma e rimuovere le due transenne, per poi metterle una accanto all'altra, come se nulla fosse, davanti alla saracinesca della vicina farmacia Padula. In pochi minuti, diverse auto sono piombate nella piazza, dove vi erano bambini che correvano, approfittando dell'assenza di vetture. La paura c'è stata per qualche genitore nel vedere quelle auto, improvvisamente, dirette verso via D'Afflitto o via Mancini. Sono stati poi due cittadini sensibili a rimetterle al loro posto.

"Risolveremo anche questo problema - conclude De Luca - le famiglie devono stare tranquille. Se c'è un divieto, deve essere rispettato da tutti. Dalle 19.30 alla 00.03 di notte. Un grazie alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile per la preziosa collaborazione."