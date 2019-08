Il sindaco Franza fa visita agli anziani in preda ai bulli Ferma condanna per inqualificabili episodi

Si è recato personalmente al Casalino, dopo aver appreso la notizia da ottopagine. Enrico Franza, ha voluto anche lui verificare di persona, ascoltando il racconto degli anziani, cosa sta succedendo, in quel vicolo presso il quale, bande di minori si atteggiano a guerrieri con arroganza e prepotenza, sia di sera che la notte.

Il sindaco ha mostrato la sua vicinanza alle anziane donne, condannando fermamente gli episodi accaduti. Ha esortato le vittime a rimanere nelle loro quartiere. Sarebbe davvero assurdo, aggiungiamo noi, lasciare la propria casa, per colpa di qualche imbecille.

"Spetta a noi istituzioni, il compito di vigilare e proteggervi. Le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza, faranno la loro parte attraverso controlli mirati e più assidui, come pure i nostri vigili urbani. E' doveroso da parte nostra impegnarci tutti, affinchè atti così vili, non abbiano più a ripetersi. Serve la collaborazione da parte di tutti coloro che sono preposti all'ordine pubblico. Il nostro impegno è garantire la tranquillità a queste persone."

Franza non esclude anche una ordinanza sindacale, per far si che in questa zona, possano essere finalmente rispettate le regole. A tal proposito è previsto un incontro con la Polizia Municipale.

Dispiaciuto,dopo aver visionato il video di ottopagine, che mostra la realtà dei fatti attraverso le testimonianze della gente, stanca e impaurita, il Vescovo Sergio Melillo. Degli episodi è stato informato anche il parroco della comunià di San Pietro Apostolo, don Daniele Palumbo.