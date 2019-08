"E' tornata la pace, grazie alla Polizia che ora ci protegge" Parlano le anziane del Casalino ad Ariano, dopo le notti insonni a causa della presenza dei bulli

"E' tornata la pace, non sembra vero, finalmente riusciamo a sederci di nuovo davanti alle nostre case in grazia di Dio, a goderci un pò di aria all'aperto, senza il timore di essere insultate e infastidite. La Polizia ora passa spesso di qui e ci sentiamo più tranquille e protette."

Sono le parole delle due anziane donne residenti nel vicolo del Casalino, che nei giorni scorsi, avevano chiesto un intervento urgente da parte delle istituzioni attraverso un nostro video servizio, (clicca sulla foto per rivederlo), perchè continuamente sbeffeggiate, vittime di atti di vandalismo, danneggiamenti alle loro abitazioni, soprattutto nelle ore notturne.

Un ferragosto finalmente di pace, ma la paura resta. "Ci auguriamo che le forze dell'ordine non si dimentichino di noi. Abbiamo sempre paura che da un momento all'altro possano tornare a disturbarci."

Un appello viene rivolto anche alle famiglie residenti in zona e alla stessa parrocchia di San Pietro Apostolo, fatta di giovani attivissimi affinchè facciano anche loro sentire la propria presenza, scoraggiando così bande di ragazzini diseducati, perchè di questo si tratta, dal compiere stupidi gesti ai danni di persone anziane. La solidarietà non è mancata in questi giorni, più di una persona del luogo si è recata a casa delle due donne. Sulla vicenda era intervento con immediatezza subito dopo la nostra denuncia, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il quale ha investito della problematica anche la Polizia Municipale, non escludendo anche una ordinanza sindacale, qualora la situazione dovesse persistere.

Situazione tornata alla normalità anche nel Rione Martiri dove anche qui erano stati presi di mira tre fratelli. "Abbiano raccontato i fatti alla Polizia, non c'è stato più nessun lancio di pietre verso la nostra abitazione, non diamo fastidio a nessuno e neppure ne vogliamo ricevere, speriamo che episodi del genere non capitino più."