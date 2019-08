Torna dopo tanti anni nella sua terra e si emoziona Storie di emigranti, nel giorno di ferragosto in Irpinia

"Sei cambiata ma in meglio, sei più bella e soprattutto hai conservato intatti i tuoi valori." E' una dichiarazione d'amore alla sua Ariano, città natale, intrisa di ricordi ed emozioni, quella di Michele Pompeo, ritornato sul tricolle, dopo anni, per riabbracciare parenti ed amici. E' lui lo chef d'eccezione di questa giornata di festa, che abbiamo sorpreso in uno dei tanti raduni familiari di ferragosto.

"Ariano è bellissima e devo dire che a distanza di anni, dai suoi terremoti, l'ho trovata in buono stato. Ma è la semplicità e il calore che ci contraddistingue. Ricordo ancora, quando lavoravo al Bar Irpinia della famiglia Cardinale, qui ho tanti parenti ed amici. E non vi nascondo che solo a pronunciare il nome Ariano, per me è sempre una grande emozione ovunque."

Come Michele, sono tantissimi gli arianesi ritornati quest'anno nella propria città natale. Ne sa qualcosa un altro Michele doc, il titolare della trattoria San Domenico: "Abbiamo avuto una vera e propria invasione di emigranti e turisti. Non registravo da anni un'estate così bella e positiva. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo. Pensate che solo oggi, in questa giornata di ferragosto, mi sono visto costretto purtroppo a dire no ad almeno cento persone, essendo il mio locale tutto esaurito. Una buona stagione, una boccata d'ossigeno per me ma credo anche per le altre attività, davvero di buon auspicio."

A questo dato positivo, si aggiunge, l'afflusso di tanti appassionati di musica dell'Ariano Folk Festival, giunti già da ieri in città, da ogni parte del mondo, che già da ieri sera hanno affollato i vari locali e bar, tutti di qualità da via XXV Aprile, via Roma, Piazza Plebiscito, via D'Afflitto, Via Tribunali, Villa comunale, Piazza Mazzini.

Da qui la necessità di investire sempre di più sul turismo e ricettività nel centro storico. Più strutture ristorative e posti letto, per rendere sempre più accogliente e ospitale, con i suoi musei, castello, e villa comunale la bella Ariano.