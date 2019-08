VIDEO/"Ci tolgono l'acqua e guardate che vergognoso spreco" Disagi e proteste in contrada Stratola ad Ariano Irpino

"Ci tolgono l'acqua nelle case, fingendo da anni che siamo in emergenza per le riserve a secco e loro la sprecaco così lungo le strade."

E' la rabbia dei cittadini arianesi, alle prese in questi giorni d'estate con interruzioni ingiuste. E' di due giorni fa la presa di posizione del sindaco Enrico Franza, con una lettera inviata al presidente dell'ente Michelangelo Ciarcia.

"Perchè non dicono la verità, che diamo acqua alla Puglia - ci dice un anziano di contrada Stratola, dove da giorni è in atto un'ennesima e grossa perdita - vengono, riparano e dopo poco tempo siamo punto e a capo. Ci dicono che bisogna sostituire l'intera tubazione. E perchè non lo fanno? Quest'acqua potabile che fuoriesce da giorni, alla fine la pagheremo noi."

Siamo lungo la strada che da località Turco porta alle contrade Vascavino e Pianotaverna, attraversata anche da chi intende raggiungere Villanova del Battista. Una strada già teatro di numerosi incidenti stradale.

Ma non è solo Stratola, teatro degli sprechi ad Ariano Irpino. Basta farsi un giro nel Rione San Pietro, a Torreamando, Scarnecchia e lungo la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino, per no parlare dello scandalo Creta.

Sul posto sia a Stratola che nel Rione San Pietro si è recato di persona, l'assessore Vito De Luca, di concerto con il sindaco Enrico Franza. Entrambi i guasti sono stati segnalati all'Alto Calore Servizi, attraverso una comunicazione urgente, affinchè si possa intervenire al più presto, per evitare sprechi e disagi.