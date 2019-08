Ariano: al via la tanto attesa festa della pizza 2019 Da questa sera fino al 19 agosto, tutti in località Frolice Bosco

Torna anche quest’anno ad Ariano Irpino, in località Frolice-Bosco, la Festa della Pizza. L'appuntamento è in programma dal 16 al 19 agosto.

Un evento, giunto alla sua 16sima edizione, dedicato al buon umore, alla musica ed ovviamente alla buona cucina con tante buone pietanze in particolare alla pizza, la vera protagonista della Manifestazione.

La Polizia Municipale ha disposto apposita ordinanza per istituire, dal 16 al 19 agosto dalle ore 17,00 fino al termine della manifestazione, il senso unico di marcia sulla Via Frolice, con inizio dall’intersezione con la Strada Provinciale 414 in direzione Varanallo – Valleluogo, fino all’altezza dell’attività “Caro Mario”.

Il programma completo della Manifestazione è consultabile sul sito www.arianofestadellapizza.it

Si parte questa sera alle 21 con Simone Schettino, domani è la volta dell'orchestra schiacciapensieri e Uccio De Santis, domenica 18 di scena l'orchestra popolare del Saltarello, in chiusura i Los Locos lunedì 19 agosto. Presenta l'evento Enzo Costanza.