Sud Motor Expo: appello di Alberto Scaperrotta al Comune

"Ad un mese esatto dall’apertura dei cancelli del Sud Motor Expo di cui si fa carico l’associazione “Guida la Tua Vita” Onlus, l’amministrazione comunale di Ariano e` ancora assente. L’esecutivo comunale non ci ha inseriti nel programma dell’estate arianese - afferma Alberto Scaperrotta, presidente della Onlus -, non che la cosa ci interessi piu` di tanto, ma interpretiamo il gesto come un segnale esplicito di disattenzione verso una manifestazione che porta gente ad Ariano e, sopratutto, è tesa alla prevenzione degli incidenti stradali ed alla diffusione della cultura della guida sicura. In più siamo gli unici che stanno tentando di rilanciare la struttura fieristica della Comunità Montana Ufita."