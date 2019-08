Continuano gli eventi Bella! Ariano con due giornate Green Due eventi rivolti al rispetto ambientale il 21 e 22 agosto

L’estate arianese continua con due eventi rivolti al rispetto ambientale. Il primo si terrà domani mercoledì 21 agosto un villa comunale con “La notte dei desideri ecosostenibile”.

Una notte di magia ad osservare le stelle sul prato della villa senza luci artificiali, nell’ottica del risparmio energetico.

Questi gli orari di interruzione dell’illuminazione pubblica:

Dalle ore 23.00 alle ore 23.10 su Via Cardito / da Pasticceria Incontro a Rione San Pietro – Maddalena, dalle ore 23.00 alle ore 23.10 su Corso Vittorio Emanuele / da Ospedale a Via XXV Aprile, dalle ore 23.00 alle ore 23.10 su Piazza Duomo, Via Parzanese, Corso Europa, Piazza Plebiscito, Via d’Afflitto, Via Marconi, Viale Tigli, Via G.Lusi, Via Russo Anzani, Rampa Covotti, Via Umberto I, Piazzale Mazzini, Via San Leonardo, Villa Comunale, dalle ore 23.00 alle ore 23.10 su Via Martiri, Via Tranzano, Via S. Antonio, dalle ore 23.00 alle ore 01.30 su Via Castello, Viale Tigli, Via G. Lusi, Villa Comunale (illuminazione pubblica e interna compresa)

Giovedì 22 agosto il palinsesto si arricchisce di un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale “Bella!Ariano Green”, rivolta alla pulizia e alla salvaguardia del territorio.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per ripulire la città. La giornata “green”, richiesta dall’assessore Massimiliano Alberico Grasso e accolta dal sindaco Enrico Franza, insieme a tutta l’amministrazione, si svolgerà presso alcune zone critiche di Ariano Irpino quali: Cardito, Martiri, Stazione, Tesoro.

L’orario di inizio della manifestazione è previsto per le ore 9:00. I cittadini potranno presentarsi volontariamente: Cardito (Palazzetto dello sport), Martiri (Chiesa Santa Maria dei Martiri), Stazione (Piazzale), Tesoro (Ex – Fornace).

L’iniziativa, che rientra in un progetto più ampio di “Città- Eco- Sostenibile” (progetto Plastic free, mobilità sostenibile), è la prima di vari appuntamenti mensili, nel corso dei quali saranno coinvolte diverse zone della Città.