Vito De Luca striglia l'Alto Calore e partono le riparazioni L'assessore sui luoghi interessati da guasti e sprechi

Non solo fax e pec l'assessore Vito De Luca si è recato in prima persona sui vari luoghi interessati da perdite di acqua e sprechi per spingere l'Alto Calore ad intervenire con immediatezza. E il primo risultato si è avuto lungo la statale 90 delle Puglie, all'altezza di Foto Sapia dove da tempo erano in atto due sostanziose perdite di acqua, sull'asfalto realizzato nei mesi scorsi, che già presenta crepe in più punti. Guasti entrambi riparati. Nella mappa delle tubazioni fatiscenti vi sono ora altre zone, tra cui Rione San Pietro.

Intanto si sta definendo al meglio la delicata questione di contrada Creta. Il sindaco Enrico Franza ha avuto un incontro con il presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia. Nel tratto più disastrato si procederà ad un intervento congiunto a quattro mani, Comune ed ente idrico. Ma nello stesso tempo si sta facendo pressione affinchè la Regione Campania possa finanziare il completamento dell'opera. Gli abitanti sperano in una svolta prima dell'arrivo di nuovo inverno.