Giuseppe Leone è il presidente della Comunità Montana Ufita Prima metà del mandato: vice presidenza Greci. Assessori Carife, San Nicola Baronia e Flumeri

Giuseppe Leone è ufficialmente il presidente della Comunità Montana dell’Ufita. La giunta é stata varata con il principio di rotazione di metà mandato. Prima metà del mandato: vice presidenza Greci. Assessori Carife, San Nicola Baronia e Flumeri. Seconda metà del mandato: Vice presidenza: Montecalvo. Assessori Trevico, Vallesaccarda, Villanova del Battista.

Leone: "Ringrazio innanzitutto l'ex presidente per l'operato svolto. Ci mettiamo subito a lavoro, con l'intento di cambiare alcune cose. Al primo posto gli operai, dobbiano evitare a tutti i costi che restino senza stipendio come accaduto finora e poi maggiore collaborazione, che ritengo necessaria, con le forze sindacali. Lavorerò con i comunini in piena collaborazione e trasparenza."

Il presidente uscente Carmine Famiglietti: "Lasciamo un ente in ordine, apposto con i conti. Se il flusso di denaro fosse stato regolare, oggi avremmo dovuto avere nelle casse oltre cinque milioni di euro. Abbiamo una somma arretrata di pagamento pari a due milioni e trecento mila euro sia agli operai che ai fornitori, mi sembra un buon risultato.

La nomina di Leone era già nell'aria dai mesi scorsi. Nelle mani del neo presidente la patata bollente dei forestali. Una vertenza ancora irrisolta e sulla quale vi è una forte presa di posizione da parte delle organizzazioni sindacali. L'ultima protesta culminò proprio con un sit-in a Castel Baronia, sotto la sede del Comune in segno di protesta contro l'ex presidente Carmine Famiglietti.