Successo strabiliante per la notte dei desideri ad Ariano Luci spente e tutti sdraiati sul prato, all'insegna del risparmio energetico

Coperte, fiaccole accese, pic nic all'aperto, c'è chi ha portato una chitarra, bambini, giovani e adulti distesi nel grande prato della villa comunale. Non era mai accaduto finora. L'iniziativa del Forum della Gioventù sposata in pieno dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza di Ariano Irpino ha avuto un successo strabiliante, che è andato ben oltre le previsioni.

Una notte suggestiva, ad osservare le stelle, senza luci artificiali, nell’ottica del risparmio energetico. Una coperta e una cena a sacco tra amici. E lungo il viale che affaccia a via Covotti e Piano della Croce, tutti ad ammirare la gara del fuochi di Grottaminarda. E’ bastato davvero poco, per stare bene.

"Non ci aspettavamo così tanta gente - affermano con entusiasmo e stupore i giovani del Forum - è andato tutto bene, un grazie all'amministrazione comunale, all'ufficio tecnico e a quanti hanno reso possibile tutto questo. Ariano si è spenta per dieci minuti e in villa l'iniziativa è durata fino a tarda notte. Una bellissima soddisfazione vedere le famiglie coinvolte. Risparmio energetico e inquinamento luminoso, senza le luci si è vista anche qualche stella cadente."

L’interruzione dell’illuminazione pubblica ha riguardato vari punti della città. La soddisfazione dell’assessore Valentina Pietrolà.

"Sono davvero emozionata, una forte partecipazione direi molto significativa. Complimenti ai ragazzi del Forum per aver avuto questa bellissima idea e ai cittadini arianesi che hanno risposto in massa all'appello. Ciò dimostra che vi è un grande interesse verso queste tematiche. Una serata all'insegna della socializzazione e direi anche poetica."

Assente il sindaco Enrico Franza, colpito proprio nella serata di ieri da un grave lutto familiare. Ad egli va il cordoglio e la vicinanza da parte del Forum della Gioventù, dell'amminisstrazione comunale e della città in questo momento di dolore.