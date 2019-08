Ariano, Alto Calore ancora assente a Rione San Pietro E lo spreco continua

Lo spreco continua, l'acqua fuoriuscire ancora di più dall'asfalto nel Rione San Pietro. Da settimane ormai si attende un intervento da parte degli operai dell'Alto Calore, per riparare il guasto.

Vi è una segnalazione fatta dal Comune tramite l'assessore Vito De Luca e più di una telefonata al centralino dell'ente ma finora nulla, nessuno interviene.

La stessa ditta all'opera per un'altra riparazione lungo la statale 90 delle puglie a Cardito, da noi interpellata nei giorni scorsi è apparsa all'oscuro di tutto: "Non sappiamo nulla, riguardo San Pietro." Bisogna affidarsi allora a quale santo in paradiso per venirne a capo?