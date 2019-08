Assistenti arbitrali in raduno ad Ariano Irpino Indirizzi comportamentali e importanti disposizioni tecniche

Terminata la fase atletica, primo giorno di raduno ad Ariano Irpino dedicata agli assistenti arbitrali.

Dopo i saluti di apertura da parte del Presidente Cra Virginio Quartuccio e dei componenti, mediante slide, filmati e memorandum sono stati forniti precisi indirizzi comportamentali seguiti da disposizioni tecniche necessarie a rafforzare il concetto di squadra Ae/Aa: focus dovuto sul posizionamento e sullo spostamento basato sui concetti di 'proximity' e di 'between'.

Dopo il pranzo e la consueta foto di rito, spiegazione, attraverso la visionatura di filmati della Circolare numero 1 da parte dei componenti del settore tecnico Alessandro Masini, Daniele Holweger e Fabio Banconi, e del Presidente Cra Virginio Quartuccio. Quindi quiz tecnici brillantemente superati a conclusione dei lavori.

Chiari gli input dei Componenti Cra: "Metteteci passione, cercate di essere professionali facendo le cose con impegno e voglia di migliorare. Non siate esuberanti, non vogliamo ingerenza ma collaborazione perché dovete essere da supporto all'arbitro: bisogna essere credibili per essere creduti. Cercate di apprendere la sensibilità tecnica dell'arbitro: solo così potrete capire la soglia decisionale del fallo.