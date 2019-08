Bella Ariano è anche prevenzione e tecniche di soccorso Successo per Emergency Day nella meravigliosa villa comunale

Successo per Emergency Day nella meravigliosa villa comunale di Ariano Irpino. Una iniziativa all'insegna della prevenzione nell'ambito del cartellone dell'estate Bella Ariano 2019 organizzata dall’associazione Panacea onlus e dall’Aios Protezione Civile di Ariano Irpino. Manifestazione che ha avuto il patrocinio morale del Comune di Ariano Irpino.

L’Associazione Panacea ha effettuato simulazioni di tecniche di primo soccorso, allestimento di una Pma (postazione medica avanzata ) e trattamento di un politraumatizzato. L’associazione Aios in collaborazione con il nucleo Maf del coordinamento Prociv Avellino ha simulato il recupero di un infortunato in ambiente impervio con discesa dal castello normanno.

Presenti alla manifestazione oltre 30 volontari delle due associazioni, il presidente Aios Amedeo Iacobacci, Pasqualino Molinario e Maria Spina Pratola dell’associazione Panacea, il sindaco Enrico Franza, la responsabile del Csv Irpinia Solidale di Ariano Irpino come sempre attivissima poliedrica Maura Cappuccio.

Spettacolare il soccorso al paziente politraumatizzato che dopo il recupero da parte dell’Aios è’ stato trasferito in ambulanza presso la Pma. Simulato anche un incidente di moto con rimozione casco e trasporto infortunato. Infine uno scenario di arresto cardiaco. Presente la squadra di truccatori dei feriti di Panacea.

"In caso di trauma - ha ribadito ancora una volta Pasqualino Molinario - è importante evitare il danno secondario e quindi dopo aver allertato il numero unico di emergenza in Campania 118) non bisogna far muovere la persona ferita. Il trasporto dovrà avvenire immobilizzando l'infortunato con collare cervicale, tavola spinale, ragno e fermacapo verso il trauma center più vicino.

Perfetto coordinamento tra le associazioni, una giornata importante di educazione sanitaria ed un messaggio di prevenzione sempre attuale. Una simulazione che molti hanno chiesto già di ripetere e che è stata molto apprezzata dal sindaco Enrico Franza.