Ariano, scatta la disinfestazione in città Ecco alcune indicazioni importanti

Il Comune di Ariano Irpino informa la cittadinanza che mercoledì 28 agosto 2019, è previsto un intervento di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Le operazioni di disinfestazione avranno inizio dalle ore 3 in poi. L'intervento di bonifica ambientale sarà realizzato, come di consuetudine, da un'impresa incaricata dall'Asl, con la collaborazione ed il controllo del personale comunale.

E' importante che la popolazione osservi le seguenti precauzioni:

Tenere, in quelle ore, le finestre chiuse, non lasciare alimenti sui balconi, evitare di stendere i panni all'esterno, non circolare e fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.