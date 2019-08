"2.545 volte grazie ai cittadini arianesi e ai turisti" La Marathon Club al fianco dei monumenti della città

2.545 volte grazie ai cittadini arianesi e ai turisti del tricolle. 2.545€ è la somma raccolta nel corso della 12 ore no stop per ariano del 17.08.2019. La manifestazione ha avuto risultati eccezionalmente positivi, al di là di ogni più rosea previsione.

"Nei prossimi giorni - fanno sapere dal direttivo dell'associazione Marathon Club di Ariano Irpino - dopo la conclusione degli ultimi adempimenti burocratici, cominceranno i lavori di sistemazione della Fontana della Villa Comunale.

La somma raccolta consentirà, inoltre, per la parte eccedente e fino a concorrenza del totale, di individuare altri interventi di ripristino del patrimonio artistico culturale da effettuare d’intesa tra la Marathon Club Ariano e l’ente comunale, a beneficio di tutta la collettività."

12 ore no stop per Ariano 2019 (R.Memoli) e in basso nella foto il sindaco Enrico Franza e l'assessore Vito De Luca.