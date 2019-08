Bimbo derubato dello zainetto, anziana del portafogli Due gesti vergognosi ad Ariano Irpino

"Il mio nipotino, dai racconti della nonna, pensava di essere ospitato in un paese di favole, in cui tutto ciò che accade è gradevole e festoso. Da quando gli è stato rubato lo zainetto con tutti i suoi balocchi più cari, si è dovuto ricredere e ha capito che anche ad Ariano Irpino bisogna difendersi dai lupi, come nelle favole. Se si vuole rimediare alla violenza arrecata al bambino ci si può ripensare e trovare il modo migliore per consegnarlo". In calce la firma della nonna di un bambino deluso.

E' il racconto che ha commosso tutti su facebook, relativo ad un episodio realmente accaduto in città e che va ad unirsi ad un altro grave ed ignobile gesto. Il furto di un portafogli in un'auto di una vedova 68enne, con all'interno soli 10 euro e una card dell’Inps, mentre la malcapitata si era recata in chiesa, ad un funerale, alla contrada Santa Barbara.

Due gesti vergognosi che hanno suscitato profondo sdegno, rabbia e tristezza. Non è questa la città di Ariano, la cui immagine, come accaduto la notte scorsa per il boschetto Pasteni, continua ad essere rovinata e oltraggiata da persone, forse ragazzini, diseducati..