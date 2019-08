Ariano, l’Arena Pietro Mennea: orgoglio italiano Il sindaco Enrico Franza ringrazia i comitati regionali Puglia e Calabria e Pietro Carpenito

L’Arena “Pietro Mennea” ha ospitato 90 atleti della categoria cadetti e cadette (14/15 anni), provenienti dalla Puglia e dalla Calabria per un raduno tecnico preparatorio delle squadre rappresentative che prenderanno parte ai campionati italiani di atletica leggera, nel prossimo mese di ottobre a Forlì.

Il sindaco Enrico Franza e l’amministrazione comunale di Ariano Irpino, lusingata di aver ospitato i comitati regionali di Puglia e Calabria della federazione italiana di atletica leggera, augura i migliori successi alle squadre, invitandoli a ritornare in città anche nelle prossimi occasioni.

Un ringraziamento viene rivolto ai presidenti dei comitati regionali di Puglia e Calabria, Giacomo Leone e Ignazio Vita, per aver scelto l’area Mennea e al presidente del comitato regionale Campania Sandro Del Naia.

Un elogio particolare all'instancabile e poliedrico Pietro Carpenito, presidente Fidal Avellino, per la iniziative sportive intraprese al Mennea e per l’attenzione nei confronti delle manifestazioni sportive finora svolte nella struttura, trale importanti e corteggiate a in Italia. La bellissima foto dall'alto è di Francesco Lops.