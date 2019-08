Ariano e la transenna "scomoda" di via Roma Ecco Piazza Plebiscito, nel segno dell'inciviltà

La transemma "scomoda" di via Roma proprio non trova pace ad Ariano Irpino. Qualche settimana fa appena entrato in vigore il provvedimento dell'isola pedonale, a causa della improvvisa rimozione della transenna, alcuni bambini intenti a giocare accanto ai loro genitori a passeggio, rischiarono di essere addirittura investiti dalle auto piombate improvvisamente nella piazza.

E agosto si è chiuso nel segno dell'inciviltà e menefreghismo."Per ben tre volte, mi sono recato in via Roma a rimettere la transenna al suo posto - ci dice un cittadino, assiduo frequentatore della piazza - è qualcosa di vergognoso. Chi è entrato in piazza, ha parcheggiato sotto il municipio e ai lati come se niente fosse."

Tutto questo in barba ad un'ordinanza ancora in vigore. Ma per i nostalgici del disordine in piazza, va bene così. Un paese dove il rispetto delle regole è pari a zero.