Superenalotto, la dea bandata bacia Ariano Irpino Centrato un 5 da 33.606,15 euro in via Sant'Antonio

Superenalotto, la dea bandata bacia Ariano Irpino. Centrato un 5 da 33.606,15 euro. La schedina vincente è stata giocata al Tabacchi di via Sant’Antonio 38. Jackpot,che intanto sale a 59,1 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo.

L’ultimo 6 è stato risale al 13 agosto scorso, con 209,1 milioni di euro, a Lodi in provincia di Milano, mentre in Campania, fa sapere Agipronews, il 6 manca all'appello dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.