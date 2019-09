Ordine e decoro in villa nel viale dedicato al Parzanese Un angolo di meditazione rivolto al bellissimo paesaggio

Ordine e decoro in villa comunale ad Ariano Irpino nel viale dedicato al grande poeta Pietro Paolo Parzanese. Grazie alla sinergia tra Comune e Comunità Montana si è dato vita ad un angolo di meditazione e di pace, nella parte più bella e suggestiva del polmone verde della città.

Quattro nuovissime panchine sono state collocate in questa zona, con una vista panoramica mozzafiato e finalmente si è data una degna sistemazione, alle fioriere di via D'Afflitto, anch'esse rivolte al paesaggio. Area dotata anche di un cestino.

L'iniziativa dell'assessore al decoro urbano Massimiliano Alberico Grasso, insieme al sindaco Enrico Franza e al neo presidente della comunità Montana Giuseppe Leone, è stata molto apprezzata dai cittadini.

"Un rapporto di collaborazione importante che negli ultimi anni si era interrotto e che oggi intendiamo portare avanti e consolidare - ha detto Grasso - stiamo seppur con fatica migliorando ogni aspetto di questo nostro splendido gioiello. Ma c'è di più anche le vecchie panchine, non andranno perse, sono già in riparazione da parte degli stessi bravi operai forestali, per essere poi riutilizzate in altre zone della villa, in cui si avverte la necessità."

Una villa che necessita di una manutenzione continua soprattutto nella scarpate, oggi ritornate a splendere, come più volte auspicato dall'ex consigliere comunale Guido Riccio.

La speranza è che d'ora in avanti, possa esserci un maggiore senso di responsabilità e rispetto da parte di tutti, a partire dalle bande di minori che in maniera indisturbata continua purtroppo a danneggiare l'arredo urbano della città, come accaduto nell'ultimo fine settimana.