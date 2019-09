Ariano, Cimitero: approvata mozione del M5S Un risparmio del 5% sul prezzo dei loculi

ll Consiglio Comunale di Ariano Irpino ha approvato all'unanimità una mozione per far ottenere ai cittadini un risparmio del 5% sul prezzo dei loculi.



La proposta è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle in Commissione assetto del territorio. Verificando i contratti in essere con la Società concessionaria del Cimitero Comunale, ci si è accorti che quest'ultima si era impegnata ad applicare ai cittadini uno sconto del 5% sulle vendite a progetto, sconto che però non è mai stato applicato.



Inoltre non è stata concessa ai cittadini la possibilità di optare per l'acquisto dei loculi con pagamento in unica soluzione al momento della consegna.



Occorre invertire la rotta rispetto al passato ed impedire comportamenti unilaterali. Bisogna cominciare a difendere seriamente i diritti dei cittadini.



Con questa approvazione si compie un importante passo affinché ogni famiglia che intende acquistare un loculo possa avere un risparmio dagli 80 euro in sù.



Esprime soddisfazione il Consigliere Luca Orsogna, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, estensore e primo firmatario della mozione: con questa iniziativa dimostriamo di esserci da subito messi a lavorare per rispettare gli impegni presi in campagna elettorale; ripristinare la correttezza nella gestione del cimitero e garantire i diritti dei cittadini arianesi resta per noi una priorità assoluta.