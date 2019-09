Schianto semaforo Maddalena: si attende arrivo centralina Ariano, ancora qualche giorno e la situazione tornerà alla normalità all'incrocio

Ancora qualche giorno e la situazione tornerà alla normalità in via Maddalena ad Ariano Irpino, dopo l'incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio, che ha determinato la rottura della centralina dell'impianto semaforico, a causa del violentissimo impatto da parte di una delle due auto coinvolte.

Stamane il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Vito De Luca ha sollecitato l'impresa a risistemare al più presto l'apparecchiatura danneggiata, in considerazione del fatto che l'area in questione allo stato attuale risulta essere altamente esposta al rischio continuo di incidenti. Il Comune si scusa con l'utenza per i disagi e conta di potere risolvere al più presto il problema.

Come pure si segue con attenzione il movimento franoso di Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'ospedale.

Si attendono anche qui gli ultimi adempimenti in attesa dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza. Disagi per i residenti e gli avventori di un bar le cui abitazioni e attività commerciale affacciano proprio sulla strada in questione interessata dal dissesto.