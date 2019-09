A Summonte il concerto della Fanfara dei Carabinieri Attestato di benemerenza alla locale stazione dell'arma

All’ombra del tiglio secolare domani 7 settembre Summonte, uno de “I borghi più belli d’Italia” ospiterà l’atteso concerto della Fanfara dei Carabinieri del X° Reggimento Campania.

Ad aprire la kermesse sarà la cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza alla stazione dei Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. A seguire l’atteso concerto alla presenza di autorità e cittadini. Tutti in piazza De Vito dalle ore 18.00 dove l’’amministrazione comunale di Summonte guidata dal Sindaco dott. Pasquale Giuditta, insieme all’Arma dei Carabinieri guidata dal Comandante Provinciale Col. Massimo Cagnazzo, consegneranno il prestigioso riconoscimento agli uomini dell’Arma.

La stampa, le istituzioni e i cittadini sono invitati a partecipare. Il Sindaco ringrazierà pubblicamente la Fanfara consegnando una pergamena con i ringraziamenti a nome dell’intera comunità di Summonte (Av).

L’attestato di pubblica benemerenza che è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta dello scorso 4 settembre, verrà consegnato dal Sindaco di Summonte, dott. Pasquale Giuditta, alla stazione di Ospedaletto d’Alpinolo:

Alla Stazione dei Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo per i valori etici che hanno reso l’Arma indiscusso punto di riferimento per la Comunità, per l’importanza del servizio quotidiano che la Stazione svolge con la massima dedizione, responsabilità ed attenzione, sempre caratterizzata da umanità verso la popolazione, per il sinergico impegno quotidiano con le Istituzioni e per aver contribuito alla crescita del territorio