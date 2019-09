Ariano, Creta: sinergia tra Comune e Alto Calore Il sindaco Enrico Franza: "A fine settembre partiranno i lavori"

"A fine settembre partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale e sostituzione di un tratto della condotta idrica di Contrada Creta." Ad annunciarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. "Abbiamo lavorato per rispondere in maniera efficace sulle aree danneggiate: mantenendo, infatti, gli stessi costi e in collaborazione con l’Alto Calore, sostituiremo le tubazioni danneggiate e ne aggiungeremo altri 200 metri. Per rendere l'intervento più duraturo nel tempo, abbiamo scelto di adoperare tubazioni con uno spessore maggiore. Di lavoro ce n'è ancora tanto da fare, ma siamo soddisfatti di aver messo in campo una soluzione finalizzata al miglioramento della viabilità e soprattutto al benessere degli arianesi."