Cane scappa di notte da un recinto e sparisce nel nulla Estate misteriosa per molti cani in Irpinia. Dove finiscono una volta scomparsi?

Un altro cane scomparso nel nulla e mai più ritrovato. Dopo Rocki di cui non si hanno notizie da alcune settimane a Grottaminarda, neppure di un avvistamento vero, credibile, Whiski in contrada Frascineta ad Ariano Irpino, e potremmo continuare ancora, ecco Ciuk, un pastore tedesco scappato di notte, da un recinto di contrada Orneta e sparito nel nulla. Manca all'appello da più di un mese. Carattere non facile da gestire, come ci è stato descritto, reduce precedentemente da un ricovero in canile, non è stato avvistato da nessuno nella zona in cui si sono perse le sue tracce. Nessuno ha visto o sentito nulla.

L'attuale proprietario Ciriaco Serluca: "Ho perlustrato tutta la zona, mi sono recato anche in contrada Difesa Grande e Tesoro e verso Vilanova del Battista dove è stata segnalata la sua presenza, ma nulla. Nessuna traccia. Ho il triste presentimento che sia stato ucciso."