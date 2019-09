Ariano, arriva il quadro pellegrino della Madonna di Pompei Parrocchia Madonna del Carmine e San Giovanni Battista dal 19 al 22 settembre

Arriverà giovedì 19 settembre alle 17.00 nel piazzale dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane (ingresso nuovo), la venerata immagine della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompeo. Ad accoglierla, autorità religiose, civili e militari. Nel video cliccando sulla foto parla il parroco Don Raffaele Iorizzo.

Atto di affidamento degli ammalati e poi la processione verso la Basilica Cattedrale. Alle 18.30 la celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo. Consegna alla Madonna delle chiavi della città e traslazione del quadro alla chiesa di San Giovanni Battista. Qui alle 21.30 ci sarà il rosario con i giovani e per i giovani. Misteri della fede, esame di coscienza e buonanotte a Maria.

Venerdì 20 settembre: ore 7.15 chiesa di San Giovanni Battista: Buongiorno a Maria. Rosario di Pompei (Misteri della gioia), Celebrazione. Ore 9.00-11.00 novena di impetrazione, Santo Rosario di Pompei (Misteri della luce), ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei. Ore 17.30 Rosario di Pompei (misteri dolorosi), ore 18.30 santa messa in onore del beato Bartolo Longo con la partecipazione degli avvocati in toga e degli operatori forensi giudiziari. Benedizione con le reliquie del Beato. Traslazione del quadro alla chiesa del Carmine. Ore 21 chiesa del Carmine: rosario con e per le famiglie (misteri della gloria). Rinnovo delle promesse matrimoniali. Benedizione dei fidanzati e di tutti i presenti . Esame di coscienza e buonanotte a Maria. Seguirà, convivialità con le famiglie nel salone parrocchiale.

Sabato 21 settembre: chiesa del Carmine ore 7.15. Buongiorno a Maria, rosario di Pompei (misteri della gioia) santa messa. Ore 9.00-11.00 visita agli ammalati. Ore 11.00 novena di impetrazione, santo rosario di Pompei (misteri della luce) ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei. Ore 16 incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo (I elementare - III media) e benedizione dei catechisti e dei genitori all'inizio dell'anno formativo. Ore 17.30 novena di ringraziamento. Rosario di Pompei (misteri del dolore). Ore 18.30 santa messa presieduta dal vescovo Sergio Melillo. Al termine, benedizione dei bambini da 0 a 5 anni e dei papà e mamme in attesa. Ore 21.00 rosario di Pompei (misteri della gloria). Benedizione delle corone del rosario e degli oggetti di pietà. Esame di coscienza e buonanotte a Maria.

Domenica 22 settembre: ore 8.30-10.00-11.30 sante messe, supplica alla Madonna di Pompei e saluto a Maria.

La chiesa resterà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 24.00. Saranno a disposizione i sacerdoti per le confessioni.