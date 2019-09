Ariano, ordine e decoro in città. Ora c'è il daspo urbano Il sindaco Enrico Franza, firma il provvedimento a scopo preventivo dopo gli ultimi gravi episodi

E' di poche ore fa, l'ultimo e grave gesto di inciviltà in contrada Stratola, con l'abbandono di materassi addirittura sulla sede stradale, per non parlare di Santa Maria a Tuoro e di una donna sbeffeggiata, nei pressi di un noto supermercato nel popoloso Rione Cardito da un "mendicante" presente all'ingresso della struttura, al rifiuto della stessa di lasciare qualche spicciolo, o infine sempre nella giornata di oggi, dell'ambulante venditore posizionatosi con la sua auto a vendere biancheria, in piena curva all'imbocco di via Maddalena, nei pressi dell'elisuperficie. Tutti episodi intollerabili e da condannare. Per non parlare dei danni all'arredo urbano ad opera di bande di minorenne durante l'estate in molte zone del centro a partire dalla villa comunale.

Da qui a scopo preventivo, la firma dell'ordinanza per il daspo urbano da parte del sindaco Enrico Franza, partorita dopo l'ultima riunione di giunta, fortemente sollecitata dall'assessore al decoro urbano Massimiliano Alberico Grasso e condivisa in pieno dall'amministrazione.

Una misura contenuta nel decreto sicurezza del governo Conte, ed ereditata dall’ex ministro Minniti, dopo i gravi fatti di Torino, che punta a migliorare la sicurezza urbana nei centri abitati. Si agirà di concerto con la Polizia Municipale e le forze dell'ordine operanti sul territorio.

Tutti coloro che in pratica saranno colti in flagranza o in flagranza differita in condotte illecite o atti vandalici potranno essere sanzionati all’istante o addirittura arrestati. Con il daspo urbano potranno essere multati dai 100 ai 300 euro, coloro che imbrattano le mura della città, ambulanti e parcheggiatori abusivi, disturbatori della quiete pubblica, persone che bivaccano nelle strade o piazze lasciando a terra rifiuti o bottiglie di alcolici, coloro che praticano accattonaggio molesto e chiunque commette altri atti del genere ai danni della città, contenuti nell'ordinanza già in vigore.

Così il sindaco Enrico Franza: "Riconosco ogni giorno in Ariano una comunità accogliente, rispettosa e collaborativa. Come voi, però, quando vedo persone che abbandonano le bottiglie di vetro, buttano le carte a terra, deturpano i nostri beni comuni, senza forse essere consapevoli del danno che recano alla loro stessa città, mi pongo il problema di disincentivare tali comportamenti.

Anche a tutela di quanti si impegnano quotidianamente con azioni volte al rispetto per l’ambiente e per la comunità, ho firmato un’ordinanza che multa con sanzioni amministrative da 100 a 300 euro chi commette simili atti.

Questa misura preventiva ha una valenza di sensibilizzazione al rispetto della propria città. Infatti, prevede il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e soprattutto che i proventi di tali multe siano reinvestite per iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Crediamo fermamente che l’impegno di tutti passi attraverso l’amore per Ariano ed è in questo segno che intendiamo mettere in campo tutte quelle misure, quelle progettualità che consentano di riscoprirci comunità e ci dotino degli strumenti adeguati per tutelare e valorizzare la nostra città."