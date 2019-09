Davide Cutillo dall'Irpinia alla Milano Fashion Week La storia dell'hair stylist di Villanova del Battista

Dalla provincia di Avellino a Milano per partecipare alla 'Milano Fashion Week' e occuparsi del look delle modelle e magari dei tanti volti noti attesi nella capitale della moda italiana. Una storia di successo che arriva dall'Irpinia. Protagonista di questa splendida avventura è il parrucchiere Davide Cutillo, creatore d'immagine titolare del negozio 'Kudara' di Villanova del Battista, in provincia di Avellino che è ormai pronto a partire alla volta di Milano per partecipare ad uno degli eventi più attesi nel mondo della moda. Per Cutillo però si tratta di una riconferma: l'hair stylist irpino infatti ha partecipato già lo scorso anno alla Milano Fashion Week. Un evidente successo per il professionista di Villanova del Battista, che è stato chiamato anche quest'anno a far parte del team che avrà il delicato compito di preparare il look delle modelle di tutto il mondo.

Il risultato di un lungo impegno e di una grande passione che Davide Cutillo coltiva sin da quando aveva solo 14 anni. Un'arte da condividere e da vivere sempre con il sorriso e tanto impegno, come raccontato attraverso la pagina social di 'Kudara Hair Stilist'. Impegno e passione che hanno portato il talento irpino ad essere conosciuto ben oltre i confini provinciali.

Per Davide Cutillo, infatti, la 'Milano Fashion Week' non è la prima esperienza nella moda ma l'hair stylist di Villanova del Battista può vantare anche la partecipazione a numerose gare e tante sfilate. Un lavoro portato avanti sempre con grande dedizione e che a breve lo condurrà nuovamente da Villanova del Battista a Milano all'interno del tempio della moda italiana.