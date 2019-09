Ad Ariano si inaugura la casa dei volontari Giornata storica per la Pubblica Assistenza Vita e Anpas

Tutto pronto per l'inaugurazione della casa dei volontari. Domani, sabato 21 settembre il grande evento in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino nei locali dell'ex Centro Sociale. Un momento tanto atteso per la storica Pubblica Assistenza Vita, assoiazione di volontariato da anni simbolo del tricolle fondata da Guglielmo Ventre ed altre persone sensibili come lui animate da passione, impegno e grande sensibilità umana. Una grande famglia cresciuta anno dopo anno ed estesasi sul territorio grazie al grande apporto dell'Ampas, comitato Regione Campania. Preziosissimo il lavoro svolto dall'arianese Giuseppe Vitullo, con grande esperienza e professionalità.

Il programma della giornata:

Ore 10.30 raduno delle associazioni e istituzioni, ore 11 saluti degli intervenuti, ore 12 taglio del nastro ella nuova sede. Alla manifetazione parteciperanno istituzioni locali, provinciali e regionali e naturalmente i rappresentanti di Anas Campania e Nazionale. A seguire buffet e musica dal vivo per l'intera giornata.