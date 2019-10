Ospedaletto, Festa dei nonni a ritmo di tammorre Protagonisti i bimbi della scuola dell'Infanzia

Questa mattina i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia di Ospedaletto d'Alpinolo, in occasione della Festa dei Nonni si sono esibiti in un corteo indossando abiti tipici della tradizione popolare e hanno allietato a suon di maracas le vie del suggestivo Borgo. Il Comune ha ospitato i bambini che hanno dato prova di sé con danze, coreografie e a conclusione una coinvolgente tarantella ha visto alcuni nonni esibirsi con strumenti e musica popolare. Un grazie alla dirigente dell'I.C Alessandra Tarantino, al Sindaco Saggese e alle insegnanti che hanno curato nei dettagi l'evento in un rapporto di stretta collaborazione tra scuola e territorio.