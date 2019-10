Banco alimentare: è boom di richieste ad Ariano Cominciata la distribuzione degli alimenti nella sede della Pubblica Assistenza Vita

E' iniziata la distribuzione dei pacchi alimentari a beneficio dei cittadini e dei nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta, individuati tramite la pubblicazione di un avviso predisposto dall'azienda consortile per le politiche sociali.

Il Comune di Ariano Irpino ha aderito al progetto promosso dal Banco Alimentare Campania Onlus denominato “Condividere i bisogni, per condividere i bisogni della vita” nel novembre 2018.

Il progetto prevede la distribuzione di pacchi viveri a beneficio dei cittadini e dei nuclei familiari residenti nel comune di Ariano Irpino che versano in condizioni sociali ed economiche di disagio. Le modalità, termini e condizioni relativi alla distribuzione e consegna dei pacchi viveri sono disciplinati dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Ariano e Banco Alimentare Campania Onlus.

La gestione operativa della distribuzione dei pacchi viveri è affidata all’ Associazione “Vita” Anpas con sede in Ariano Irpino in via Villa Caracciolo, nei locali dell'ex Centro Sociale.