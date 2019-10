Rendiconto estate arianese: bilancio positivo Avviso alle associazioni che hanno partecipato al cartellone estivo 2019 ed ora si pensa al Natale

Rendicontazione estate arianese. Avviso alle associazioni che hanno partecipato alla realizzazione del cartellone dell'estate arianese 2019.

"Si informano i presidenti delle associazioni partecipanti all'allestimento del cartellone in occasione di “Bella! Ariano 2019 – L’Estate Arianese” che, entro il 31 ottobre 2019 presso l’ufficio protocollo del Comune, dovranno presentare documentazione relativa all’evento effettuato, contenente rendicontazione economica e relazione illustrativa, in modo da permettere all’ufficio sport, turismo e spettacolo, di predisporre gli atti per la liquidazione dei contributi assegnati a ciascuna associazione.

Bilancio più che positivo per l’ultima edizione dell’estate arianese 2019. La soddisfazione dell'amministrazione comunale.

Si è concluso da pochi giorni il lungo calendario di circa due mesi che ha visto la città di Ariano Irpino animata da “Bella!Ariano 2019 l’estate arianese”.

L’assessore al turismo e spettacolo Valentina Pietrolà e l’amministrazione tutta, guidata dal sindaco Enrico Franza ringraziano vivamente la cittadinanza per la partecipazione numerosa e positiva agli eventi e, ancor di più, le associazioni presenti sul territorio che lavorano tutto l’anno per poter presentare un calendario di attività sempre competitivo e soddisfacente. Un grandissimo e doveroso ringraziamento, infine, viene rivolto alla Protezione Civile e ai suoi volontari che con il loro lavoro hanno contribuito alla messa in sicurezza di tutti gli eventi.