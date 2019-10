Atti vandalici a Parco Molinello: la condanna del Comune Intervento dell'amministrazione comunale di Grottaminarda

L'Amministrazione comunale di Grottaminarda condanna con forza gli atti vandalici messi in atto presso l'area picnic del Parco Molinello, straordinario polmone verde ricavato dal "Macchio" nel cuore del centro urbano. Ignoti hanno sfasciato tavoli e panche in legno inaugurati a maggio.

Lasciati inoltre tanti rifiuti sui tavoli ancora rimasti in piedi e sparpagliati nel Parco: bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, lattine, cartoni di pizza e quant'altro, accesi anche fuochi con lo stesso legno delle panche. Davvero un quadro sconfortante.

"Non si comprende - afferma il Consigliere Marisa Graziano al termine di un sopralluogo - cosa possa muovere un tale dispregio per il patrimonio Comune, ossia di tutti, anche di coloro i quali lo stanno rovinando e sporcando. È come se queste persone avessero rotto volutamente le sedie del proprio soggiorno e lasciato i resti del pranzo sul tavolo e sul pavimento della propria casa.

Finché non entrerà nella mentalità di ciascuno, anche di questi incivili, che ogni cittadino é chiamato a mantenere il decoro del paese, tutti gli sforzi della Pubblica amministrazione saranno vani. Cercheremo di far sistemare in tempi rapidi l’area picnic e contiamo di recuperare risorse per la video sorveglianza ma auspichiamo un maggior rispetto e senso civico affinché non si renda necessario reprimere e sanzionare".