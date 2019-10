Sindaco e amministratori ripuliscono Parco Molinello Un bell'esempio di buona amministrazione e decoro urbano da Grottaminarda

Guanti, buste, ramazze ed in 2 ore di lavoro Parco Molinello è stato ripulito, lungo l'intero percorso, da tutta l'immondizia lasciata dagli incivili. A scendere sul campo, per dare un messaggio di impegno diretto, i componenti dell'amministrazione comunale di Grottaminarda, Sindaco Angelo Cobino, in primis.

Presenti e partecipi anche rappresentati delle associazioni e della stampa. Riempiti diversi sacchi di immondizia, soprattutto vetro e plastica, regolarmente differenziata. Particolarmente difficile raccogliere tappi, mozziconi di sigarette e vetro sbriciolato.

L'appello adesso è a rispettare il Parco, ad utilizzare i cestini disposti lungo tutto il percorso di trekking e quindi ad evitare di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto a terra.

L'area Picnic è a disposizione di tutti proprio per mangiare insieme e divertirsi, ma è buona norma lasciare i tavoli puliti per chi verrà successivamente e soprattutto è un obbligo non gettare rifiuti nel verde, come è vietato accendere fuochi.

Riguardo gli atti vandalici che hanno visto la distruzione di alcune panche e tavoli, il Comune di Grottaminarda ha sporto regolare denuncia, dunque sono in corso indagini per risalire agli autori. In ogni caso i controlli saranno intensificati, anche con la videosorveglianza.

"Il Parco Molinello è una delle risorse naturali più importanti della nostra comunità. É di tutti noi. Abbiamone cura! Ci auguriamo di aver dato un buon esempio facendo la nostra parte", questo il messaggio degli Amministratori.