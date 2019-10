Grottaminarda si prepara a celebrare il 4 novembre Ecco il programma

Anche quest'anno Grottaminarda celebra con il dovuto onore il 4 Novembre. Per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” l'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti di Grottaminarda ha organizzato una manifestazione semplice ma sentita, con il coinvolgimento delle Forze Armate, delle Comunità Scolastiche, delle Associazioni e dei Cittadini.

Si comincia alle ore 9 con la Santa Messa nella Chiesa del Rosario poi, intorno alle 10, in corteo ci si recherà in Piazza Vittoria per la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti da parte dell'Associazione Nazionale Combattenti. Gli studenti leggeranno alcune poesie e testimonianze significative e naturalmente il Sindaco, Angelo Cobino, evidenzierà con un suo intervento di saluto l'importanza di questa giornata utile ad una riflessione sul valore della Patria, sul sacrificio compiuto da questi uomini per la pace e per la difesa della democrazia.

Da sottolineare che, come da invito da parte della Prefettura di Avellino per aderire ad analoga richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Monumento ai Caduti già oggetto di una recente valorizzazione e di quotidiano mantenimento del decoro, è stato sottoposto ad un ulteriore intervento di pulizia.