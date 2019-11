Porta i fiori al marito sulla tomba e poi spariscono Ancora un furto nel cimitero di Pietradefusi Venticano

In mattinata aveva portato fiori freschi come fa quasi ogni giorno sulla tomba del caro marito defunto e nel pomeriggio i figli scoprono che la lapide del padre è spoglia. Lo squallido furto floreale nel giorno di Ognissanti sarebbe l'ultimo di una lunga serie che da tempo si registra nel camposanto intercomunale di Pietradefusi-Venticano. C'è chi se ne accorge e chi invece no. C'è chi segnala e chi purtroppo non lo fa tanto è convinto che nessuno si adopererà per scoprire l'autore o gli autori del misfatto riprovevole. Pertanto la povera vedova lo ha fatto tra le lacrime alla vigilia della ricorrenza della commemorazione dei defunti.