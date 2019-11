Parte il cantiere per la pulizia dei Regi Lagni a Quindici L'impegno e la determinazione di Roberta Santaniello in Regione Campania

Approvata la perizia per lavori per oltre 1.500 di manutenzione dell’alveo dei Regi Lagni di Quindici. Cominciano i lavori di messa in sicurezza nel comune alluvionato grazie a Regione Campania.

La soddisfazione di Roberta Santaniello: "Ci stiamo lavorando da un po’ ma finalmente si avvieranno i lavori di messa in sicurezza, di ripristino delle sponde e della pulizia dei sedimenti dell’alveo dei regi lagni che partono dal Comune di Quindici. Il Comune di Quindici già colpito dalla alluvione del 98 potrà beneficiare grazie al lavoro svolto dalla Regione Campania e dal nostro presidente Vincenzo De Luca e dall’assessore Fulvio Bonavitacola di una pulizia e della messa in sicurezza ferma da più di 15 anni.

Avevamo preso un impegno e l’impegno ora è realtà. 1.5 milioni di interventi di quadro economico e la realtà di avere una maggiore sicurezza per la difesa del suolo e la sicurezza dei cittadini. A breve partiranno i lavori con la data di avvio del cantiere."