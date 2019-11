Grottaminarda: lotta al manifesto selvaggio Ordine e decoro in città, pugno duro dell'amministrazione comunale

Maggior decoro sulle cantonate cittadine al fine di mantenere più pulita ed ordinata la sua immagine. È quanto chiede l'amministrazione comunale di Grottaminarda alla cittadinanza ricordando che proprio con l'obiettivo di salvaguardare il decoro urbano resta sempre in vigore l'ordinanza n° 67 del 1° ottobre 2014 che disciplina la diffusione e l'affissione selvaggia di manifesti e volantini a scopo pubblicitario.

L'ordinanza consente l'affissione esclusivamente negli appositi tabelloni predisposti dal Comune. I manifesti funerari vanno collocati solo sulle bachete riservate ad hoc.

È vietato al singolo cittadino affiggere direttamente manifesti pubblicitari in qualsiasi luogo; come è vietata l'affissione di fotocopie di articoli di giornale, documenti di associazioni, di partiti o con messaggi commerciali nelle pubbliche o private vetrine. È consentita l'affissione soltanto previo pagamento dei relativi oneri confermati dalla timbratura dell'Ufficio Comunale competente. Sono previste anche sanzioni per i trasgressori pari a 25 euro per ogni manifesto o volantino abusivo