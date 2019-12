Christmas Bubbles: protagoniste le scuole irpine Domani all’ospedale Moscati di Avellino, l'allestimento dell'albero con le palline rosa

E' sempre più grande la partecipazione dei più piccoli all’iniziativa delle Christmas Bubbles, lanciata dalle associazioni che si occupano di prevenzione del tumore al seno, guidate dal senologo e consigliere regionale della Campania, Carlo Iannace.

Gli alunni della IV A della scuola primaria “Maria Montessori” di Alvanella, Monteforte Irpino, insieme alle loro insegnanti, hanno voluto contribuire alla raccolta di fondi da destinare ai bambini del presidio ospedaliero Santobono - Pausilipon di Napoli. Hanno realizzato, oltre alle bellissime palline di Natale rosa, delle letterine indirizzate ai loro coetanei che stanno affrontando il duro percorso della malattia, per far sentire loro la vicinanza e l’affetto, importanti tanto quanto le cure mediche.

“Dalle scuole ci stanno arrivando i contributi più significativi - commenta Iannace -, perché realizzati dai bambini per altri bambini. Questo fa capire quanto siano sensibili i più giovani nei confronti di chi è meno fortunato di loro e quanto siano disponibili ad impegnarsi per fare qualcosa di concreto e utile alla collettività. Sono davvero commosso ed entusiasta, e sempre più convinto che i ragazzi debbano essere coinvolti in ogni tipo di iniziativa che li arricchisca e li aiuti a crescere”.

Prevenzione, solidarietà e unione, questo il Natale Rosa con gli appuntamenti del programma “Sette passi per il Sorriso”. Domani, mercoledì 4 dicembre, presso l’ospedale Moscati di Avellino, dalle 17:00 saranno allestiti gli alberi di Natale con le palline rosa e l’albero dei Pensieri, al quale ognuno potrà appendere il proprio bigliettino.