Grottaminarda, domani si riunisce il consiglio comunale La convocazione del presidente Antonella Meninno

Il presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato per domani venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 in prima e per lunedì 9 dicembre, sempre alle 17.30 in seconda, presso Palazzo Portoghesi, una seduta ordinaria del civico consesso.

7 i punti all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si comincia con il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018. Si prosegue con le determinazioni sulla mancata ratifica delle variazioni di bilancio adottata dalla Giunta comunale con provvedimento n. 159 del 24 settembre 2019 e quindi si procede alla ratifica delle variazioni di bilancio, delibera 202 della Giunta comunale del 24 novembre 2019.

Al quinto punto la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente. Al sesto punto l'elezione della Commissione locale per il paesaggio. Infine la rettifica del confine catastale del cassone del Castello d'Aquino. La presidenza precisa che sarà rispettata l'ora di tolleranza.