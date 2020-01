Tenta il suicidio impiccandosi, 54enne salvato dagli amici Ieri dramma sfiorato a Quindici

Tenta il suicidio impiccandosi, ma viene salvato in extremis da alcuni amici che lo hanno strappato a morte certa. Per fortuna a salvare un 54enne dal suo tragico intento ci sono state delle persone, tra cui un giovanissimo. Una pura combinazione ha consentito il salvataggio. Il ragazzino molto alto, si è trovato presente durante i soccorsi e non ha esitato ad alzare sulle proprie spalle l’uomo che penzolava dalla corda, mentre gli altri che erano presenti hanno tagliato la corda del cappio. Protagonista un 54enne di Quindici, ora ricoverato all’ospedale civile di Nola in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche ma stazionarie. Per avere un quadro chiaro delle sue condizioni si dovranno aspettare le prossime ore. È successo ieri mattina nella frazione Beato di Quindici. Un fatto che ha sconvolto l’intera comunità del Vallo Lauro. Ieri mattina il 54enne imprenditore e noto nel Vallo ha raggiunto il suo deposito agricolo per impiccarsi. Ma sono, fortunatamente, entrate altre persone nel capannone, che hanno provveduto ad aiutarlo, tra cui il sedicenne.