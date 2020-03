Covid-19: una bella pagina di solidarietà concreta Il grande sostegno della Croce Rossa Italiana

E’grazie all’impegno di alcuni Volontari della Cri Comitato Locale di Ariano Irpino che la Società Mcs Academy di Ariano Irpino Via Cardito e Curiosando sempre di Ariano Irpino via Maddalena hanno donato mascherine di protezione per effettuare in sicurezza i servizi alla popolazione. La Lavanderia Dry Blue di Corso Vittorio Emanuele come già ampiamente documentato si è adoperata gratuitamente per il lavaggio e sanificazione delle divise dei volontari.

Il sindacato Usmia (Unione Sindacale Militare Interforze Associati) ha attivato una raccolta fondi a favore della Croce Rossa per contribuire all’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie per affrontare l’epidemia. Raccolta fondi tramite il social facebook collegandosi alla pagina al seguente link https://www.facebook.com/donate/645155419661633/

Sino ad oggi molti sono stati gli interventi della Croce Rossa di Ariano Irpino attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19, che ha intensificato tutti i servizi per i più fragili, famiglie bisognose e persone anziane come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna di farmaci tra cui quelli salvavita e dei beni di prima necessità. Fondamentali sono state le diverse comunicazioni al 118 dove i volontari attivati dalle famiglie del Comune arianese hanno segnalato tutte le situazioni da sintomi da Covid-19 permettendo così un pronto intervento dei sanitari con successivo ricovero presso i diversi ospedali irpini.