Altavilla, i volontari in campo contro il Covid-19 L'associazione "Il Gabbiano" avvia una raccolta alimentare per i bisognosi

L'associazione di volontariato Pubblica Assistenza "Il gabbiano M. V. S" attiva sul territorio di Altavilla irpina dal 1990 è sempre più attiva per l'emergenza Covid-19.

Dopo le iniziative di distribuzione gratuita del disinfettante igienizzante per mani, creato dalla ricetta ufficiale del OMS, dopo la distribuzione di farmaci e alimenti alla casa di tutte le persone che ne fanno richiesta in modo da evitare assemblamenti davanti i supermercati intende promuovere nuove iniziative, nonostante il primo caso di covid-19 sul territorio Altavillese, i volontari non intendono fermarsi anzi "scendono in strada" per una raccolta alimentare per le persone più bisognose, da domani infatti verranno posizionate delle scatole davanti ai supermercati per raccogliere alimentari di prima necessità. Successivamente i volontari si impegneranno a dividerla per tutte le famiglie bisognose il tutto in massima sicurezza e in anonimato. "Diamo a tutti la possibilità di vivere una serana Pasqua".