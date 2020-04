Covid 19, tutti negativi i tamponi a Le Ville di Montefalcione Nella residenza sanitaria l'Asl di Avellino ha eseguito 152 test per il coronavirus

Continua il monitoraggio delle residenze sanitarie per anziani della provincia di Avellino. Al centro di Riabilitazione “Le Ville” di Montefalcione sono stati eseguiti i tamponi su tutto il personale dipendente composto da 78 unità e sui 74 pazienti presenti nella struttura. In tutto 152 test. La buona notizia è che sono risultati tutti negativi. Lo screening è stato disposto dall'Asl di Avellino. Un risultato che è frutto di una precoce attività di prevenzione messa in campo dal gruppo Teoreo nella struttura irpina fin dall'inizio della diffusione dell'epidemia da cortonavirus nel nostro territorio per impedire che accadesse quanto purtroppo si è verificato in altre Rsa della Regione Campania dove in questi giorni si fa i conti con una drammatica escalation di contagi e decessi.

In particolare per quanto riguarda l'Irpini a destare ancora molta preoccupazione è il Centro Minerva di Ariano Irpino dove la Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta. Sono otto finora gli anziani ospiti del Minerva morti in pochi giorni, mentre 21 sono risultati positivi.