Ariano: nessuno spostamento del centro salute mentale La nota dell'Asl

In relazione alla notizia comunicata da Cittadinanza Attiva circa lo spostamento del Centro Salute Mentale dal P.O. di Ariano Irpino ad altra sede, l'Azienda Sanitaria Locale precisa che non esiste nessuna volontà di spostamento pertanto Il Centro Salute Mentale resta e resterà presso il Frangipane.

L'Ospedale, come già annunciato, sarà oggetto di una riorganizzazione dei reparti in linea con quanto determinato dalla Regione Campania circa la ripresa dei ricoveri ordinari a partire dal 3 maggio 2020. I percorsi di accesso all'Area Covid e agli altri reparti resteranno divisi, come già garantito sin dall'inizio dell'emergenza, al fine di garantire la massima sicurezza di tutti i pazienti.