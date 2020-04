Ariano: al via la bonifica del Piano di Zona Rimozione di erbacce, rifiuti e attività di sanificazione

Da stamane al via la bonifica del Piano di Zona. In azione su disposizione del Comune di Ariano Irpino gli operai della cooperativa I Normanni. Ripulite diverse zone verdi, invase di erbacce e rifiuti nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport e dell'area classificata come punto di raccolta in caso di calamità naturali. Nei prossimi giorni sarà la volta di contrada Viggiano, dove si richiede la massima collaborazione dei residenti, al fine di spostare le auto dai bordi della strada, durante le operazioni di pulizia e di altre zone del popoloso rione. In serata è seguita una nuova attività di sanificazione da parte dei volontari della Protezione Civile Aios a partire dall'area in cui ha sede l'ufficio postale, molto trafficata soprattutto in questi giorni.